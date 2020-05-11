الكشف عن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا في البحرين وعمان

أعلن كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، بيانات جديدة حول حصيلة الحالات اليومية لفيروس كورونا، تشير إلى ارتفاع المعدل في البحرين واستقراره في عمان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية، بأنه تم إجراء 6268 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كشفت عن

وجود 216 حالة جديدة منها 201 حالة لعمالة وافدة، و15 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

وأعلنت المملكة عن تسجيل 82 إصابة جديدة أمس الأحد و179 إصابة السبت.

وأضافت الوزارة أن 82 مريضا تعافوا من المرض ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 2152

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حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 174 إصابة جديدة بالفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 3573 حالة، مع تسجيل 94 حالة شفاء لتصل حالات الشفاء إلى 1211.

ولم تشهد السلطنة حالات وفاة جديدة، حيث بقي إجمالي الوفيات عند 17 حالة.

وكانت حصيلة الإصابات الجديدة المعلن عنها أمس الأحد 175 حالة.