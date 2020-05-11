سمعًا وطاعة يجتاح تويتر.. ونشطاء: السعودية على قلب رجل واحد لمواجهة كورونا

تصدر هاشتاج "سمعًا وطاعة في المنشط والمكره" محركات تريند تويتر في السعودية، للتأكيد على ثقة المواطنين فى القيادة السياسية، وقدرة الدولة على تجاوز الأزمة الحالية.

وقال نشطاء إن المواطنين يثقون في حكومة المملكة التى قدمت الغالي والنفيس من أجل الشعب السعودي، مؤكدين

أن المجتمع على قلب رجل واحد ويد واحدة مع ولاة الأمر.

وأكد مغردون، أن الحكومة السعودية دفعت حتى الآن 177 مليار لمواجهة جائحة كورونا، من خلال اتفاقيات عالمية لتعزيز المنظومة الصحية لدينا

ولم تتجه لسياسة "مناعة القطيع" كما فعلت معظم دول العالم بل اختارت "المواطن أولا".

وتحدث البعض قائلا: "أمريكا في شهر أبريل فقط فقد مواطنيها ٢٠ مليون وظيفة في القطاع الخاص، وأوروبا ٦٠ مليون وظيفة مهددة بالخطر، وفي السعودية الدولة لم تكتف بالحفاظ على الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بل تكفلت بدفع ٦٠٪ من رواتبهم".