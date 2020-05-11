سوريا: إنهاء تسمية النداف وزيرًا للتجارة الداخلية.. والبرازي بديلًا عنه

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين يقضيان بإنهاء تسمية وزير التجارة وحماية المستهلك وتكليف محافظ حمص مكانه ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. موقع روسيا اليوم. وقضى المرسوم 122 لعام 2020 بإنهاء تسمية عاطف النداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما قضى المرسوم رقم 123 بتسمية محافظ حمص الحالي طلال برازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص. للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما قضى المرسوم رقم 123 بتسمية محافظ حمص الحالي طلال برازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص.

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