السعودية تسجل 9 وفيات وما يقرب من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 9 حالات وفاة و1966 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، حسبما ذكر موقع روسيا

اليوم.

بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 41014 و255 وفاة، بينما بلغ إجملي المتعافين 12737

شخصًا، بزيادة 1280 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي حصيلة إصابات اليوم مرتفعة حتى مقارنة مع القفزة القياسية التي شهدتها المملكة في اليوم السابق، عندما تم تسجيل 1912 إصابة جديدة بالفيروس.