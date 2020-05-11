أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 9 حالات وفاة و1966 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 41014 و255 وفاة، بينما بلغ إجملي المتعافين 12737شخصًا، بزيادة 1280 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتأتي حصيلة إصابات اليوم مرتفعة حتى مقارنة مع القفزة القياسية التي شهدتها المملكة في اليوم السابق، عندما تم تسجيل 1912 إصابة جديدة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 9 وفيات وما يقرب من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.