بعد انحسار كورونا.. رقم صادم للراغبين بمراجعة مشافي بريطانيا

كشفت استبيان حديث للرأي أن ملايين المرضى في بريطانيا ينتظرون مراجعة أطبائهم في المستشفيات، إذ لم يتمكنوا من زيارة المرافق الصحية خلال انشغال الطواقم الطبية فيها بمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الأربعة الماضية ، حسبما ذكر سكاي نيوز.

وأدت أزمة تفشي فيروس كورونا إلى "تكدس" قوائم انتظار المراجعين للمستشفيات، إذ سيبلغ عدد هؤلاء المرضى نحو 7 ملايين شخص بحلول الخريف

المقبل، بحسب الاستبيان الذي أجرته Medefer التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ونشرت نتائجه في صحيفة "الصن" البريطانية.

ووفق البيانات التي توصل إليها الاستبيان وصيغت على شكل دراسة، فإن عملية الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا أدت إلى إضافة مليون و300 ألف مريض جديد إلى قوائم المراجعين الراغبين في رؤية أطباء

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مختصين في حالاتهم المرضية، التي تتراوح من التهاب المفاصل إلى السرطان.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن هذا الرقم سيضاف إلى عدد قياسي متراكم بالفعل، يبلغ 4 ملايين و400 ألف شخص، من المدرجين أصلا بقائمة الانتظار في فبراير الماضي.

وقدرت الدراسة أن 3 ملايين و500 ألف شخص سيحتاجون إلى مواعيد مع أطبائهم عند استئناف الخدمات الصحية بشكل طبيعي.

ويخشى أن تصل قائمة انتظار المرضى الراغبين في مراجعة مستشفيات الخدمات الصحية الوطنية إلى 7 ملايين و200 ألف مريض بحلول نهاية سبتمبر المقبل.