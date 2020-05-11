نيران مسلحين تلاحق ضباط النظام في الرقة بعمليات اغتيال

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وقالت وكالة “سمارت” عن مصادر محلية في ريف الرقة شمال سوريا، أن مجهولين أطلقوا النار على المقدّم أحمد محمود رئيس مفرزة المخابرات الجوية في بلدة “دبسي عفنان” غرب الرقة، وذلك عند أحد الطرق في محيط البلدة.

وأضافت المصادر أن مرافقيه أصيبا أيضاً وما يزالان بحالة حرجة في مشفى بلدة مسكنة القريبة شرق حلب. وأشارت المصادر إلى أن ضابط الأمن القتيل كان رئيس فرع المخابرات الجويّة في منطقة تدمر، قبل نقله منذ عامين إلى بلدة دبسي عفنان، التي تعد مركزاً لمؤسسات النظام السوري الأمنيّة في الريف الغربي للرقة.

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وقال موقع “جُرف نيوز” إن الضابط القتيل كان قد غادر بلدة دبسي عفنان متجهاً إلى قريتهِ في مصياف لقضاء إجازة المبيت، قبل أن تنفجر بسيارته عبوة ناسفة زرعها مجهولون على مخرج أحد الطرق مِن البلدة المؤدّية إلى طريق السلمية، ما أدّى إلى مقتلهِ.

من جهة ثانية، قالت مصادر محلية في درعا إن عنصرين من قوات النظام قتلا الأحد، بانفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب بلدة الرصافة بريف الرقة.

وتشهد محافظة الرقة عمليات اغتيال متكررة لضباط وعناصر من النظام السوري يتبنى معظمها تنظيم “داعش” الذي يعتمد على خلاياه النائمة في المنطقة الخاضعة بمعظمها لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية.