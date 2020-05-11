كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة البحرينية تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

واعلنت وزارة الصحة البحرينية، شفاء 82 مصابا من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2152.

وفي بيان لوزارةالصحة البحرينية، أكدت فيه أن 104 من الحالات تتعلق بعمالة وافدة، و25 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وبلغ إجمالي حالات التعافي، 1553 حالة بعد أن سجلت الوزارة 53 حالة تعافي من الفيروس.

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وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.