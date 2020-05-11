كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تعلن شفاء 178 من المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الاثنين، شفاء 178 من المصابين بفيروس كورونا المستجد وإجمالي المتعافين يبلغ 2907 أشخاص.

وسجلت وزارة وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، 156 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2622، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 44.

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وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.