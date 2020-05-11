كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تونس تحبط عملية إرهابية كانت تستهدف عسكريين بولاية القصرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين، مخططا لتنفيذ عملية مسلحة بمرتفعات ولاية القصرين وسط غربي البلاد، كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين.

وبحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، أن هذه العملية تمت بعد رصد وحدات الجيش التونسي لتحركات مشبوهة في أحد مرتفعات الجهة.

وقال محمد زكري، إنه بتفتيش المنطقة وتمشيطها، تم العثور على مخبأ يحتوي على أسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة "الأمونيتر" وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المكان، وتولت الجهات المسؤولة التحقيق.

وفي سياق آخر، تستعد السلطات التونسية، اليوم الاثنين، لتخفيف القيود بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد إعلانها عدم تسجيل أي حالة إصابة بالوباء لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.

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وقد أعلنت السلطات التونسية، عن أول اصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي، قد سجلت حتى الآن 1032 حالة إصابة و45 حالة وفاة.

وأكدت تونس، التي لديها نحو 500 سرير إنعاش، شفاء 745 حالة من فيروس كورونا، ولم يتبق سوى 11 مصابا في المشافي.

وكانت السلطات التونسية، قد بدأت الأسبوع الماضي تخفيفا تدريجيا للقيود، التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة والنقل.

وفتحت السلطات التونسية، محلات بيع الملايس والمراكز التجارية ومراكز الحلاقة والتجميل مع مزيد من الإشارات إلى أن تونس اقتربت من السيطرة على الجائحة.