كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تايلاند.. ظهور عشرات بنوك الطعام المحلية مع وصول فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحولت القرى والمجتمعات الحضرية في تايلاند إلى مساعدة الجيران الذين تركوا عاطلين عن العمل بسبب إغلاق فيروس كورونا المستجد من خلال إنشاء عشرات بنوك الطعام المحلية التي تضم المكرونة سريعة التحضير والأطعمة المعلبة وحبوب الأرز وقضبان الصابون.

في غضون أيام، انتشرت مواقع "مخزن المؤن" في 44 مقاطعة عبر تايلاند وعدد أكثر من 150 خزانة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال سوباكيت كولشارتفيجيت: "لقد أدركنا أن العديد من التايلانديين يواجهون أزمة لا دخل ولا أموال لشراء الطعام بسبب COVID-19".

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بدأ "سوباكيت" المشروع في تايلاند بدءًا بخمس حجر للمؤن - أربعة في بانكوك وواحدة في مقاطعة رايونج الغربية - مستوحاة من المخزن الحر الصغير في الولايات المتحدة.

قالت جينجبتش لورثونج، الجدة، البالغة من العمر 62 عاما، زوجها بدون عمل ويجب عليه إطعام خمسة أفراد آخرين في عائلتها: "لا نريد أن نأخذ الكثير لأننا يجب أن نشاركه مع الآخرين ... أنا آخذ فقط ما أحتاجه".

على الرغم من أن تايلاند خففت بعض القيود، مما سمح لبعض الشركات بالاستئناف، إلا أن الكثير من القوى العاملة التايلاندية لا تزال عاطلة عن العمل ونقص في السيولة.

أبلغت تايلاند عن ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 3015 حالة منذ بدء تفشي المرض في يناير.