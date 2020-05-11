كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في قطر، اليوم الاثنين، تسجيل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة القطرية، حالة وفاة، و1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما سجلت قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1311 حالة.

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وبحسب تقرير وزارة الصحة القطرية بشأن مستجدات تفشي كورونا، أصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد حتى الآن 21331، بما في ذلك 18819 حالة نشطة.

واستغلت السلطات في الدوحة، العمال وسط تفشي فيروس كورونا، حيث باتت قطر أكثر دولة ينتشر فيها الفيروس نسبة إلى عدد السكان فيها، وكشف التقرير أن قطر لا تزالت تحتجز العمالة في ظروف بائسة بحجة مكافحة الفيروس.

وفي سياق آخر، أفصح بنك قطر الأول عن بياناته المالية للربع الأول وللفترة المنتهية في 31/3/2020، حيث بلغ صافي الخسارة 191.56 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 3.18 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما بلغت خسارة السهم 7 0.2 ريال قطري في الربع الأول من العام 2020 مقابل ربح السهم 0.01 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.