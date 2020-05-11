كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. الشرطة تعتقل صاحب دار مسنين بعد مصرع تسعة في حريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المحققون الروس، اليوم الاثنين، أنهم احتجزوا صاحب دار مسنين خاص خارج العاصمة موسكو بعد أن تسبب حريق في مقتل تسعة من كبار السن وإدخال تسعة آخرين إلى المستشفى.

وقال المحققون، إنهم يشتبهون في أن الحريق الذي اندلع خلال الليل ناجم عن خلل في الأسلاك الكهربائية في دار المسنين في كراسنوجورسك الواقعة في منطقة موسكو الأوسع نطاقا، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان: "تم العثور على جثث تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 66 و 90 عاما بحروق حرارية ... وتم نقل تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى".

وأضافت، أنه تم فتح تحقيق جنائي لتحديد ما إذا كانت قواعد السلامة قد انتهكت.

ويأتي الحادث في أعقاب حريق آخر يوم السبت في مستشفى في موسكو يعالج المرضى المصابين بالفيروس الجديد الذي أودى بحياة شخص.