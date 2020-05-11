كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إعادة فتح المدارس بفيتنام بعد تخفيف القيود على فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت السلطات في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في دولة فيتنام بقياس درجات حرارة الأطفال عند البوابات عندما أُعيد فتحها مرة أخرى، اليوم الإثنين، من إغلاق استمر لمدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد إعادة افتتاح جزئي الأسبوع الماضي للمدارس الأخرى.

وقال طالب الصف الخامس، فو توان فونج، خارج مدرسته الابتدائية في هانوي: "أخبرنا المعلمون باستخدام معقم اليدين وعدم لمس بعضهم البعض في المدرسة"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

عاد هو وزملاؤه إلى المنزل في منتصف النهار، حيث تتبع معظم المدارس يومًا أقصر مما كانت عليه قبل الوباء.

وقالت نغوك آنه، 29 سنة، إحدى الأمهات في العاصمة: "الآباء، وأنا منهم، يثقون في أن الحكومة، وكذلك المدرسة، ستتخذ الإجراءات المثلى حتى يكون الأطفال في أمان في المدرسة وأن يشعر الآباء بالراحة أثناء العمل".

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مع وجود 288 إصابة فقط دون وفيات، لم تشهد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أي إصابات مجتمعية منذ ما يقرب من شهر، مما وضعها على المسار الصحيح لاستئناف الأنشطة في وقت أقرب من معظم الآخرين في المنطقة.

إعادة افتتاح المدرسة هي أحدث خطوة لفيتنام في رفع القيود على الفيروس، على الرغم من استمرار حظر الرحلات الجوية التجارية الدولية ونوادي الرقص وحانات الكاريوكي.

أُعيد فتح مدارس الأطفال الأكبر سنًا جزئيًا الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء، نجوين شوان فوك، الأسبوع الماضي: "إن خطر COVID-19 (في فيتنام) منخفض الآن، وهذا شيء جيد. لكننا بحاجة إلى اليقظة."