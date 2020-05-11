كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تحذر من الإجراءات المضادة للحكم الأمريكي الجديد للصحفيين الصينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت سلطات الصين، اليوم الاثنين، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة استجابة لقرار أمريكي بتشديد شروط الحصول على تأشيرة للصحفيين الصينيين وحثت الولايات المتحدة على "تصحيح خطأها" على الفور.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي في بكين، إن الصين تأسف ورفضت القرار الأمريكي الذي وصفه تشاو بتصعيد القمع ضد وسائل الإعلام الصينية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "تشاو": "نحن نعارض ذلك بشدة ونستاء بشدة من هذا. نطلب من الولايات المتحدة تصحيح خطأها على الفور ، وإلا فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ الإجراءات المضادة".

وأردف "تشاو": "لفترة من الزمن، تمسكت الولايات المتحدة بعقلية الحرب الباردة والتحيز الإيديولوجي، وصعدت باستمرار قمعها لوسائل الإعلام الصينية".

وأشار إلى "أنهم يستخدمون الآن التأشيرات لاتخاذ قيود تمييزية، مما يعطل بشدة قدرة وسائل الإعلام الصينية على الإبلاغ بشكل طبيعي في الولايات المتحدة، مما يعطل بشدة العلاقات بين الناس بين بلدينا."

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وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قاعدة جديدة تقصر تأشيرات الصحفيين الصينيين على 90 يومًا، مع خيار التمديد، الذي يسري يوم الاثنين. عادة ما تكون هذه التأشيرات مفتوحة ولا تحتاج إلى تمديد، ما لم ينتقل الموظف إلى شركة أو وسيط مختلف.

انخرطت الولايات المتحدة والصين في سلسلة من الأعمال الانتقامية التي شارك فيها صحفيون في الأشهر الأخيرة.

في مارس، طردت الصين الصحفيين الأمريكيين من ثلاث صحف أمريكية، بعد شهر من قول الولايات المتحدة إنها ستبدأ في معاملة خمسة كيانات إعلامية صينية تديرها الدولة بعمليات أمريكية كسفارات أجنبية.

وكانت الصين قد طردت في وقت سابق ثلاثة مراسلين في وول ستريت جورنال - أمريكيان وأسترالي - بعد أن نشرت الصحيفة عمود رأي يصف الصين بأنها "الرجل الحقيقي المريض في آسيا".

وفي إصدار اللائحة الجديدة يوم الجمعة، استشهدت وزارة الأمن الداخلي بما أسمته الصين "قمع الصحافة المستقلة".