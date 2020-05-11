كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند.. إعادة تشغيل محدود للسك الحديدية رغم ارتفاع حالات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الهند عن إعادة افتتاح محدودة لشبكة السكك الحديدية العملاقة التي تبدأ يوم غدٍ الثلاثاء، بعد إغلاق لمدة سبعة أسابيع تقريبًا، على الرغم من الإبلاغ أيضًا عن أكبر قفزة لها في يوم واحد في حالات فيروس كورونا المستجد.

الإغلاق، الذي تم تمديده مرارًا وتكرارًا لدرء زيادة العدوى، ساري المفعول حتى 17 مايو. وقبل ذلك، ورغم ذلك، قالت وزارة السكك الحديدية، إنها ستستأنف خدمات الركاب بشكل تدريجي مع 15 قطارًا من الثلاثاء، وتربط دلهي بمومباي، تشيناي، بنغالورو، كولكاتا وغيرها من المدن الكبرى، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الحكومة في بيان: "بعد ذلك، ستبدأ السكك الحديدية الهندية المزيد من الخدمات الخاصة على الطرق الجديدة". شبكة السكك الحديدية، من بين أكبر شبكات النقل في العالم، تنقل أكثر من 20 مليون شخص كل يوم وهي شريان الحياة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية من البلاد.

واجه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، دعوات متزايدة لإنهاء إغلاق حكومته الصارم لسكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، حيث تقول الأحزاب السياسية والشركات والمواطنون، إن تدابير الاحتواء دمرت سبل عيش الملايين الذين يعتمدون على الأجور اليومية للحصول على الغذاء.

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جاء الاعلان في وقت متأخر يوم الاحد عن استئناف بعض خدمات القطارات في نفس اليوم الذي قفز فيه عدد الاصابات بالفيروس في الهند بمقدار 4214 وهو الرقم الأكبر على الإطلاق إلى 67152.

تم تعليق خدمات السكك الحديدية والطرق والجو في الهند في مارس لمنع انتشار العدوى في المناطق الداخلية من البلاد، لكن عدد الحالات استمر في الارتفاع كل يوم. ويقول المسؤولون، إن انتشار المرض سيكون أسوأ إذا لم يتم وضع قيود مودي الصارمة.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس (COVID-19) بلغ 2206 أشخاص.

وتأتي خمس حالات الإصابة بالفيروس في الهند من المدن المكتظة بالسكان مثل مومباي ودلهي وأحمد آباد وبيون، وهي أيضًا مراكز رئيسية للنشاط الاقتصادي.