كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المشاهد الأولى للسفينة الحربية الإيرانية بعد قصفها في خليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت السفينة الحربية الإيرانية كونارك، اليوم الاثنين، للقصف بنيران صديقة خلال تدريبات خليج عمان.

وأصدرت البحرية الإيرانية، بيانًا، كشفت فيه أن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني البارجة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه أثناء قيام عدد من قوات البحرية بتدريبات في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان، تعرضت بارجة كونارك لحادثة، مؤكدة أنه تم نقلها إلى السواحل لمعايتنها فنيا.

وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية، أن مدمرة جماران أصابت بالخطأ بارجة كونارك أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

وكان التلفزيون الإيراني، قد أعلن ارتفاع عدد قتلى حادث قصف السفينة الحربية إلى 19 شخصًا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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ولقى شخص على الأقل من أفراد القوات البحرية الإيرانية حتفه كما أصيب عدة أفراد آخرين في حادث وقع على ظهر سفينة حربية أثناء تدريب للقوات البحرية في مياه بحر عمان.

وقالت البحرية الإيرانية، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن " الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد. شخص واحد على الأقل لقي حتفه كما أصيب عدة أشخاص آخرين".

وأوضحت شبكة "فرانس برس"، أن السفينة الحربية "ضربت بصاروخ" عن طريق الخطأ خلال مناورة في مياه بحر عمان.

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أن السفينة قصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".

وقالت وكالة فارس للأنباء، إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك وهي سفينة حربية مصنعة محليا وانضمت لأسطول البحرية في 2018.

من جانبها أكدت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن " ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليا".