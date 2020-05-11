كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تبلغ عن 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ مسؤولو الصحة في ماليزيا، عن 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 6726.

كما أبلغت وزارة الصحة عن حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 109، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قررت ماليزيا تمديد العمل بقيود مخففة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد حتى التاسع من يونيو المقبل، حيث ستسمح باستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا، ولكن سوف تبقى الحدود والمدراس مغلقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء محي الدين ياسين القول في خطاب متلفز اليوم الأحد إن الحكومة سوف تسمح بسفر محدود بين الولايات من أجل أفراد الاسر الذي ابتعدوا عن بعض قبل احتفالات عيد الفطر.

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وأضاف" لذلك ستكون الأسابيع القليلة حاسمة بالنسبة لنا، حيث أنها سوف تظهر نتائج تخفيف القيود".

وقال" إذا رصدنا زيادة كبيرة في الحالات خلال هذا الوقت، سوف تضطر الحكومة لتطبيق قيود أكثر تشددا على الحركة في المناطق المتضررة".

وكانت ماليزيا قد سمحت باستئناف العمل في جميع القطاعات ابتداء من الرابع من مايو الجاري في محاولة لانعاش الاقتصاد، بعد إجراءات إغلاق استمرت شهرين، كان من المقرر أن تنتهى في 12 مايو الجاري.

وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات في ظل إرجاء الولايات تخفيف القيود بسبب الافتقار للاستعدادات، حيث تحاول الشركات إخضاع موظفيها لاختبار فحص كورونا قبل استئناف العمل.