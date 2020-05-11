كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الاثنين، عن 233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الحالات فى الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا إلى 14265، وفقًا لما ذكره المسؤول بوزارة الصحة، أحمد يوريانتو.

وقال"يوريانتو"، إنه تم الإبلاغ عن 18 حالة وفاة جديدة تتعلق بـ COVID-19، ليصل المجموع إلى 991، بينما تعافى 2881، كما أوردت وكالة "ويترز".

وأضاف، أنه تم اختبار أكثر من 116350 شخصًا.