متجاوزة بريطانيا وإيطاليا.. روسيا الثالثة عالمياً في إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، ليصل إلى أكثر من 221 ألف حالة مؤكدة، إذ أصبحت البلاد بذلك ثالث أكبر دول العالم تسجيلاً للإصابات، متخطية بريطانيا، وإيطاليا.

وأعلنت السلطات في روسيا تسجيل نحو 12 ألف حالة إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، و94 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2009.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطاباً إلى شعبه بعد مراجعة إجراءات إغلاق البلاد، اليوم الاثنين.