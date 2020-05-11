مراكش.. 42 مصابا بكورونا يغادرون المستشفى ونسبة الشفاء تبلغ 67% في الجهة

تماثلت 42 حالة جديدة للشفاء من كوفيد-19، صباح اليوم الاثنين، في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، بعدما أكدت التحاليل المخبرة خلوها التام من فيروس كورونا المستجد.

وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش – آسفي، فإن عدد حالات الشفاء بلغ 547 بإقليم مراكش ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين في الجهة إلى 808 حالة شفاء بنسبة 67 في المائة من إجمالي الإصابات في الجهة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جهة مراكش – أسفي إلى 1204 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 14 إصابة، حيث تمثل 19.35 في المائة من الحصيلة الاجمالية الوطنية، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة 6162 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس في جهة مراكش – آسفي 50 حالة وفاة، موزعة بين أقاليم مراكش 42، والحوز 3، والرحامنة 2 ، وحالة وفاة واحدة في كل من شيشاوة، وقلعة السراغنة، والصويرة.