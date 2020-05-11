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شرع فنانون مغاربة في الاحتجاج على الحكومة، بسبب عدم إلتفاتها إليهم، ومساعدتهم في مواجهة المشاكل، التي يعانونها في الظرفية الحالية، نتيجة الإكراهات، التي فرضتها أزمة كورونا، معبرين عن احتجاجهم من خلال نشر صورهم مقلوبة.
وحاول الفنانون المحتجون، التعبير عن صوتهم، بنشر صورهم مقلوبة مع عبارات لاستنكارهم الوضع، منهم بوحسين فولان، وعبد اللطيف عطيف، والعربي إمغران، وحسن باديدة، ومحمد جبارة، و إلهام مراد، وحمزة السباعي، والحبيب نونو، وحسن عليوي.
ويعاني فنانون، خلال الفترة الراهنة، بعد توقع أنشطتهم الفنية، بسبب حالة الطوارئ، التي تعيشها البلاد، ونتج عنه انقطاع موارد رزقهم.
وأعلنت غالبية المهرجانات إلغاء دورتها لهذه السنة، كما ألغت كورونا تصوير أعمال سينمائية، وجولات مسرحية، وهو ما جعل الفنانين بحاجة للمساعدة، حسب مطالب بعضهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون يحتجون باستخدام “صورهم مقلوبة”.. يطالبون بإلتفات الحكومة إليهم في زمن كورونا – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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