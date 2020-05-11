وزيرة السياحة والنقل الجوي: المغرب قد يغلق حدوده مرة أخرى

بعد ما يقارب الشهرين من إغلاق الحدود المغربية في وجه رحلات المسافرين، خرجت نادية فتاح، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، اليوم الإثنين، للحديث عن احتمال إعادة إغلاق الحدود.

وقالت الوزيرة نادية فتاح العلوي، صباح اليوم الإثنين، في حديثها أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، أنه قد يقع إغلاق للحدود من جديد.

الوزيرة التي قدمت اليوم مشروع قانون لسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية، وعقود النقل الجوي للمسافرين، دافعت عن المشروع الذي يفتح الباب أمام وكالات الأسفار لتعويض الزبناء بخدمات مماثلة وتجنيبها الآداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.

وأوضحت العلوي أن المشروع الذي قدمته اليوم يخص العقود التي تأثرت بالجائحة، وكان مقررا تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس الى غاية 30 شتنبر، وهي العقود التي يمكن لمقدمي الخدمات فسخها نظرا للتقلبات والتغيرات التي يعاني منها القطاع، بسبب تفشي الجائحة، والتي تعيق أي برمجة أو تخطيط، مضيفة أنه “قد يقع مجددا إغلاق حدود المغرب مع الدولة التي لها علاقة بالسياحة”.

وكان المغرب قد بدأ إغلاقا تدريجيا لحدوده في وجه الرحلات الجوية والبحرية التجارية الخاصة بالمسافرين، قبل أن يتخذ قرار الإغلاق الشامل في شهر مارس الماضي، فاتحا الباب أمام الرحلات الإنسانية والتجارية.