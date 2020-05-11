سباق الدراما على القنوات المغربية.. الأرقام تعلن المتفوق

تخوض الأعمال الدرامية السباق الرمضاني الحالي، وتلقى ثناء، ومتابعة مع بعض الملاحظة البسيطة، غير أن الأرقام توضح تفضيل الجمهور لعمل أكثر من البقية هو مسلسل “ياقوت وعنبر”.

المسلسل، الذي يبث على القناة الأولى، احتل صدارة تصنيف البرامج الأكثر مشاهدة على القناة نفسها، في ثاني أسابيع رمضان، بمعدل بلغ 7.6 مليون مشاهد.

ولم يصنف أي عمل درامي آخر في قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناتين الأولى، والثانية سوى” ياقوت وعنبر”، الذي أصبح من بين الأعمال الأكثر اهتماما من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحكي المسلسل قصة المعاناة النفسية لأم أنجبت بناتا، ولم ترزق بولد، ما دفعها إلى البحث عن الطرق الممكنة للحصول عليه، وكلفها الكثير من المشاكل بعد لجوئها إلى طريقة غير قانونية، ويشارك في المسلسل كل من نورا الصقلي، وعزيز حطاب، وربيع الصقلي، وفاطمة الزهراء قنبوع، والعديد من الأسماء، منها شابة خريجة المعهد المسرحي.