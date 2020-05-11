الاحتلال يخطر بوقف البناء بثمانية منازل ومنتزه في بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف العمل بثمانية منازل ومنتزة وجدران استنادية وأعمدة كهرباء، ببلدة نحالين غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.
وأفادت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في ثمانية منازل مأهولة بالسكان، وأخرى قيد الإنشاء في منطقة باكوس جنوب بلدة نحالين.
وتعود ملكية المنازل لمحمود عبد الله نجاحرة، وعصام شكارنة، وأمجد غياظة.
كما أخطر الاحتلال بوقف البناء في منازل قيد الإنشاء تعود للمواطنين لطفي فارس نجاحرة، وهزاع أسعد نجاحرة، وعادل راتب نجاجرة، وهشام نعيم شكارنة، وذيب إسماعيل شكارنة.
وأخطرت سلطات الاحتلال منتزها، بوقف البناء فيه، ويعود لبلدية نحالين، وكذلك أخطرت بوقف العمل في جدران استنادية للمواطنين سليم رشاد نجاجرة، وصابر محمود مصطفى.
وتتعرض أراضي بلدة نحالين منذ فترة إلى هجمة لأطماع استيطانية، حيث يحيط بالبلدة عدد من المستوطنات المقامة على أراضي البلدة وتسيطر على معظم مساحة البلدة.
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