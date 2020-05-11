التعليم بظل كورونا: لا تفاهمات بشأن استكمال عودة الابتدائيات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت المشاورات بين مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية أنه لا يوجد تفاهمات حول الخطة التفصيلية القاضية إلى استكمال عودة الطلاب والطالبات للمقاعد الدراسة بالمرحلة الابتدائية، فيما تدفع وزارة المالية إلى فتح الروضات وحضانات جيل الطفولة المبكرة على مدار 5 أيام بالأسبوع.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأنه لا يوجد اتفاق على مخطط عودة طلاب الصف الرابع حتى طلاب الصف السادس لمقاعد الدراسة، حيث لم توافق وزارة الصحة على المخطط المقترح الذي يحظى بدعم مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية التي تدفع أيضا إلى انتظام الدراسة في جيل الطفولة المكبرة على مدار الأسبوع بمجموعات كبيرة للأطفال، فيما ستعود مراكز الرعاية النهارية والحضانات الخاصة إلى النشاط الكامل غدا الثلاثاء.

من جانبه، يبدي الحكم المحلي تحفظاته على الخطة التفصيلية المقترحة، قائلا إن "عودة الصفوف من الرابع إلى السادس ستؤدي إلى المساس بانتظام تشغيل الروضات وأطر جيل الطفولة المبكرة"، حيث تشير التقديرات بأن انتظام الدراسة بالابتدائيات سيكون على حساب الروضات وتقليص يوم واحد على الأقل من جيل الطفولة المبكرة.

وجادل مسؤولون بالحكم المحلي هذا المقترح وأوضحوا لوزارة التربية والتعليم بأنه يحظر المساس بالأطر التعليمية التي شرعت بالعمل بانتظام، مشددين على ضرورة مواصلة خطة انتظام التعليم في الروضات والمدرسة الابتدائية لصفوف الأولى حتى الثالثة لتكون على مدار خمسة أيام، وتشغيل الحضانات بانتظام.

ويطالب مركز الحكم المحلي في البلاد وزارة التربية والتعليم فحص إمكانية منح السلطات والمدارس استقلالية في القرار بدمج الطلاب في الصفوف الرابعة إلى السادسة في المباني العامة الشاغرة أو بعد الساعة الواحدة ظهرا.

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يذكر أنه فقط بالأمس، تم الشروع بالعودة المتدرجة لنشاط رياض الأطفال وجيل الطفولة المبكرة، والتي ضمت المجموعة الأولى من الأطفال المقرر دراستهم ثلاثة أيام في الأسبوع، حيث أظهرت المعطيات أن 60% من الأطفال انتظموا بالتعليم بالروضات.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فقد استقبل حوالي 22،000 مدير ومديرة روضة ورياض أطفال، و22،000 مساعدة المجموعة الأولى من الأطفال التي تضم 250،000 طفل. وكشف إعلان الوزارة عن وجود تواجد كبير في الروضات الحكومية، بينما كان هناك انخفاض في البلدات العربية وبلدات اليهود الحريديم.

في غضون ذلك، تطالب وزارة المالية بأن تعمل أطر جيل الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بكامل طاقتها في المدن ذات معدلات الإصابات بفيروس كورونا منخفضة ابتداء من يوم الأحد المقبل.

في رسالة بعث بها المدير العام لوزارة المالية، شاي بابد، إلى نظيره في وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف، أشار إلى أن تشغيل رياض الأطفال بطريقة محدودة لا يسمح للعديد من الآباء بالعودة إلى العمل بشكل كامل، بحيث تخسر كل أسرة مع أطفال بالروضات والحضانات 2.5 يوم عمل في الأسبوع، مما يتسبب في خسارة 3.2 مليار شيكل شهريا لكل اقتصاد.

في وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد القطري للمساكن عن العودة إلى النشاط بعد اجتماع مع مدير مكتب رئيس الحكومة، علما أن الحديث يدور عن نحو 700 مساكن في جميع أنحاء البلاد، وهي مساكن خاصة تحت إشراف رواد التعليم والرعاية الاجتماعية، والتي تشمل 50000 طفل و10000 من مقدمي الرعاية والموظفين.