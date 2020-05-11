اخبار العالم

تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في إب وحالة وفاة جديدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالات إصابة بفيروس في إب وحالة وفاة جديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020

أكدت مصادر طبية تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا في محافظة إب، ونقلهم الى مركز العزل الصحي في مستشفى جبلة جنوب غرب مدينة إب.

 

Advertisements

وتحدثت المصادر، عن تسجيل حالة وفاة جديدة يعتقد أنها مصابة بوباء فيروس كورونا في مستشفى جبلة وسط تكتيم المليشيا ورفضها الإفصاح عن وجود حالات مصابة بوباء كورونا في المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

 

ودعت المصادر الطبية المواطنين في محافظة إب، لأخذ الحيطة والحذر وتطبيق التباعد الإجتماعي والإلتزام بالبقاء في المنازل ويحملون المليشيا الحوثية تبعات الإخفاء وانتشار الوباء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في إب وحالة وفاة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا