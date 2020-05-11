الجيش التونسي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف عسكريين بالقصرين

الإثنين 11 مايو 2020

نجحت قوات الجيش التونسي في إحباط مخطط إرهابي لاستهداف عسكريين وأمنيين في مرتفعات القصرين غربي البلاد.



وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (رسمية) فإن وحدات عسكرية تعمل بمرتفعات القصرين تمكّنت من إحباط مخطط تحضير عملية إرهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين.

ورصدت وحدات من الجيش التونسي مساء أمس الأحد تحركات مشبوهة، وبعد عملية تمشيط للمنطقة تم العثور على مخبأ يحتوي على قارورة غاز وأسلاك كهربائية وكمية من مادة الأمونيتر وأدوات مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة.

وجرى تسليم المواد المضبوطة للحرس الوطني التونسي في القصرين.

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والقصرين إحدى الولايات التونسية الـ24، وتضم أعلى قمة جبلية في البلاد، وهي جبل الشعابني الذي يشهد نشاطاً ملحوظاً للعناصر الإرهابية واستهداف قوات الجيش.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، تفكيك خلية إرهابية تنشط عبر الإنترنت وتحرض على إسقاط النظام.

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011 كثيرا استغلت التنظيمات الإرهابية شهر رمضان لشن هجمات، لكن أنشطة الجماعات المتطرفة شهدت انحسارا لافتا مع تصفية العديد من القياديين في عمليات أمنية.

وتعود أحدث عملية إرهابية في تونس إلى مارس/آذار الماضي حينما فجر إرهابي نفسه في منطقة البحيرة قرب مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني واثنين من الإرهابيين.