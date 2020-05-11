تواصل اضطراب القطاع المصرفي التركي والليرة تهوي إلى أضعف مستوى

الإثنين 11 مايو 2020

يتواصل الاضطراب في القطاع المصرفي التركي بسبب الليرة.



حيث تراجعت الهيئة المشرفة على عمل البنوك في تركيا عن قرار فرض الحظر لتداول الليرة على بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي بنك ويو.بي.إس، بحسب خطاب أرسلته الهيئة للبنوك الثلاثة اليوم الإثنين.

وأكد متحدث باسم الهيئة أن التحقيق الذي تجريه الهيئة في شأن البنوك الثلاثة مستمر. لكنه لم يذكر تفاصيل،وفق وكالة رويترز.

والحظر ضمن عدد من الإجراءات التي تبنتها الحكومة يوم الخميس لحماية العملة بعد أن هوت إلى 7.259 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق.

في ذلك الوقت، قالت الهيئة إن البنوك الثلاثة عجزت عن أداء التزامات بالليرة في مواعيدها وإن الحظر شمل وحدات لها في دول أخرى.

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وخسرت الليرة نحو 18% من قيمتها منذ بداية العام الجاري في ظل ضغط من فيروس كورونا المستجد .

وتفاقمت مخاوف السوق بفعل تصريحات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، فهمها المتعاملون على أنها تستبعد استحداث خط مبادلة لتدعيم احتياطيات أنقرة المستنزفة.

وأظهرت بيانات أن معدل البطالة في تركيا بلغ 13.6 بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.

وفي بداية تعاملات اليوم الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق التركية 7.08 ليرات وفق أرقام البنك المركزي التركي المنشورة على موقعه الرسمي، مقارنة مع متوسط 5.96 ليرة/ دولار في ختام تعاملات العام الماضي 2019.

وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن تركيا استنزفت معظم استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكي لتبلغ قرابة 3 مليارات دولار حتى فبراير/ شباط الماضي، ما يعني أن تركيا لا تملك أصولا أجنبية لاستخدامها.

وبحسب مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن تركيا سجلت أكبر استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، حتى مطلع عام 2015، بقيمة استثمارات بلغت قيمتها 82.4 مليار دولار أمريكي