شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تسجّل 598 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:05 مساءً, 11 مايو 2020 م المناطق - واس سجّلت الكويت اليوم 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2907 حالات، فيما سجلت 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجّل 598 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.