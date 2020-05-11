شكرا لقرائتكم خبر عن 66 انتهاكاً إسرائيلياً ضد الصحفيين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

رصد تقرير إعلامي فلسطيني الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري التي بلغت 66 انتهاكا .

وبيّن التقرير الشهري الذي أعدته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين أن "اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الصحفيين الفلسطينيين ما زالت تشكل خطرا على حياتهم، وتعيق أداء واجبهم المهني".

وأوضح التقرير أن عدد الانتهاكات بلغ 66 انتهاكا منذ بداية العام الحالي، حيث سجل شهر يناير 27 انتهاكا، وشهر فبراير 26 انتهاكا، فيما شهد شهر مارس 9 انتهاكات في حين سجل خلال شهر أبريل الماضي 4 انتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والتعرض للضرب واعتداءات أخرى منذ تاريخ 1-1-2020 حتى 30-4-2020 بلغ 36 مصابًا، أما عدد حالات الاعتقال والاحتجاز فبلغت 28 حالة، في حين سُجلت حالتا اعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفية.

ولفت التقرير الانتباه إلى أنه لم تسجل إصابات خلال شهر أبريل الماضي، أما بالنسبة لعدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات بلغ 4 حالات.