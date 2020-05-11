شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 216 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 82 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تعافي 82 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 2152 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج وقالت الوزارة أنها مستمرة في توسيع نطاق الفحوصات، حيث تم إجراء 6268 فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية والذي كشف عن وجود 216 حالة قائمة جديدة منها 201 حالة لعمالة وافدة، و 15 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

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