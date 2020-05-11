صحيفة: الإمارات تمتلك استراتيجية لترسيخ موقعها كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات تمتلك اليوم استراتيجية واضحة لترسيخ موقعها كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة، بعد أن خطت خطوات واسعة في هذا القطاع، بوصول هزاع المنصوري كأول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية، وإنجاز المراحل الأخيرة لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ في يونيو المقبل.



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وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365"، إلى أن مؤشرات هذا النجاح، جسدتها معطيات التسجيل في الدفعة الثانية من برنامج «الإمارات لرواد للفضاء» الذي شهد إقبالا من قطاع واسع من الإماراتيين الطموحين الراغبين باستكشاف الفضاء، والمشاركة في الرحلات العلمية المستقبلية، وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة بالوصول بالدولة إلى مراكز متقدمة في القطاع.

وتابعت 4300 متقدم، للبرنامج بينهم 33% من الفتيات، و130 من المواطنين حملة شهادة الدكتوراه، يأمل كل منهم في تحقيق المنجزات الوطنية التاريخية، وأن يكون أحد رائدين فضائيين إماراتيين سيعلن عنهما في يناير 2021.

وأضافت في ختام افتتاحيتها :" فخور بالرغبة، فخور بالشغف، فخور بأبناء الوطن.. كلمات عبر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، عن اعتزازه بهذه المؤشرات التي دلت على مستوى الطموح لدى أبناء الوطن، ونجاح جهود مركز محمد بن راشد للفضاء في إلهام شريحة واسعة من شباب الوطن وأجيال المستقبل، لبناء الإنجاز على الآخر، في رحلة الوطن إلى الخمسين عاما المقبلة "