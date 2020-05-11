قالت البحرية الإيرانية الاثنين، إن سفينة حربية أطلقت صاروخا عن طريق الخطأ على سفينة أخرى خلال تدريبات مما أدى لمقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن الفرقاطة "جمران" أطلقت النار خلال التدريبات على هدف أطلقته سفينة الإسناد "كنارك". وأضافت الهيئة أن سفينة الإسناد كانت قريبة جدا من الهدف وأصيبت، حسبما نقلت "رويترز". وأفاد التلفزيون الرسمي نقلا عن البحرية "وقع الحادث في محيط ميناء بندر جاسك في جنوب إيران والمطل على بحر عمان خلال تدريبات للبحرية الايرانية بعد ظهر يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين".

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كانت هذه تفاصيل خبر «دماء في بحر عمان» .. مقتل «19 وإصابة 15» من البحرية الإيرانية بنيران «صاروخ» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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