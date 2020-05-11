حكومة اسرائيل تصادق على تحويل مبالغ مالية للسلطة الفلسطينية

صادقت ​الحكومة الإسرائيلية​ على تحويل مبالغ مالية للسلطة الفلسطينية ضمن قرض قيمته 800 مليون شيكل.

وستحول ​وزارة المالية​ أجزاء من المبلغ بعد التوقيع على قرار بهذا الخصوص من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، و​وزير المالية​ ​موشيه كحلون​، لمساعدة السلطة في التغلب على ​الوضع الاقتصادي​ الذي تعيشه. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن المبلغ خصص لمساعدة السلطة في ​الوقاية​ من ​الآثار​ التي يتسبب بها ​فيروس كورونا​ المستجد.

وبحسب بيان الحكومة المقدم للمحكمة العليا، سيُمنح المبلغ على أنه دفعة أولى من أموال ​الضرائب​ التي ستخصمها إسرائيل في الأشهر المقبلة. ونفت ​السلطة الفلسطينية​ أنها طلبت قرضاً مالياً من الحكومة الإسرائيلية.

وقال مسؤولون في السلطة إن هذه الأموال جزء من المستحقات المالية للسلطة. وتحتجز إسرائيل مبالغ مالية للسلطة مقدرة بمليار و200 مليون شيكل.