أشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "تقديم طلبات الترشّح لمنصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان مستمر، ووصلنا حتى الآن عشرات السير الذاتية، ولذا من كل المهتمين أن يتقدموا بطلباتهم لأننا سنعيّن أعضاء مجلس إدارة التلفزيون أيضاً|؟
واكدت عبد الصمد أن "وزارة الإعلام ستعتمد الاختصاص والكفاءة كمعيار أساسي، وسيتم إمتحان المتأهلين من قِبل لجنة مختصة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد عن مجلس ادارة تلفزيون لبنان: وزارة الإعلام ستعتمد الاختصاص والكفاءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.