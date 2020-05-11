عبد الصمد عن مجلس ادارة تلفزيون لبنان: وزارة الإعلام ستعتمد الاختصاص والكفاءة 

أشارت ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "تقديم طلبات الترشّح لمنصب رئيس مجلس إدارة ​تلفزيون لبنان​ مستمر، ووصلنا حتى الآن عشرات السير الذاتية، ولذا من كل المهتمين أن يتقدموا بطلباتهم لأننا سنعيّن أعضاء مجلس إدارة التلفزيون أيضاً|؟

واكدت عبد الصمد أن "​وزارة الإعلام​ ستعتمد الاختصاص والكفاءة كمعيار أساسي، وسيتم إمتحان المتأهلين من قِبل لجنة مختصة".