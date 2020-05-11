اعتصام أمام وزارة التربية للمطالبة بالغاء الامتحانات الرسمية

نفذ عدد من ​الطلاب​ والأساتذة اعتصاما أمام وزارة التربية و​التعليم العالي​ مطالبين بإلغاء ​الامتحانات الرسمية​ للشهادات كافة، والبدء بوضع خطط واقعية ومبتكرة للعام الدراسي المقبل تعوض ما خسره الطلاب خلال هذا العام.



وخلال الاعتصام التقى وفد من المعتصمين وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب، في حضور المدير العام للوزارة ​فادي يرق​ ونقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ وعدد من الأساتذة.

وأفاد الوفد بعد اللقاء أنه نقل للوزير مطالب المعتصمين، وأبلغه بمطالب الأهالي الذين يشددون على انهاء ​العام الدراسي​ والأخذ بعين الاعتبار ​الوضع الاقتصادي​ وعدم القدرة على دفع ​الأقساط المدرسية​ المستحقة في ظل الحالة المتردية.

وأعلن الوفد أنه أمهل الوزير مجذوب أسبوعا "ليحدد موقفه من مطالب الأهل والطلاب، وبعدها سيبنى على الشيء مقتضاه".

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وكانت الطالبة حنان ملك ألقت بيانا باسم المعتصمين، ينتقد قرار وزير التربية تطبيق الدراسة عن بعد وانه غفل عن أن في ​لبنان​ فئة كبيرة تحت خط ​الفقر​ وحتى لا تمتلك الانترنت في منزلها لمتابعة الدروس اضافة الى بطء الانترنت اذا تواجد. وكذلك انتقد البيان العودة الى المدارس بداية الشهر المقبل، لافتا الى عجز الطبقة الفقيرة عن تأمين ثمن الكمامات والقفازات يوميا، مع استمرار تسجيل إصابات بفايروس ​كورونا​ ما سيهدد ​سلامة​ الجميع.

وأشار البيان الى ان طلاب الاختصاصات المهنية يحتاجون إلى تطبيقات عملية وليس نظرية فقط، فكيف سيتم ذلك من خلف الحواسيب، بالإضافة إلى ان المناهج القديمة غير مؤهلة للدمج التكنولوجي المتطور، مستغربين "التمييز بين طلاب الحلقتين الأولى والثانية في التعليم الاكاديمي من حيث استمرارية العام الدراسي".

وشدد البيان على إلغاء الامتحانات الرسمية لكافة الشهادات والبدء بوضع خطط واقعية ومبتكرة للعام الدراسي المقبل تعوض ما خسره الطلاب خلال هذا العام. كما طالب بإنهاء العام الدراسي والاستحصال على إفادات بذلك من الوزارة حصرا دون قيد أو شرط وأن تكون الوزارة على مسؤولية كاملة في موضوع الأقساط المتراكمة على المواطنين تجاه المدارس الخاصة".

