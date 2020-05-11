كركي: معاودة العمل في مديرية التفتيش والمراقبة وإنجاز المعاملات الاستش

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة رقمها 38 تتعلق بإنجاز معاملات الاستشفاء، طلب بموجبها من "مديرية ضمان المرض والأمومة ومصلحة المستشفيات والمستخدمين المعنيين فيها، الحضور اليومي لمتابعة إنجاز أعمال تصفية ومراقبة معاملات الاستشفاء والأعمال المتراكمة بأقصى سرعة ممكنة، وذلك تزامنا مع إنطلاق المرحلة الثالثة من خطة تخفيف التعبئة العامة".
وفي سياق آخر، أصدر كركي مذكرة رقمها 39، طلب بموجبها من "جميع المستخدمين في مديرية التفتيش والمراقبة (أمانة سر، رؤساء المناطق والمصالح، المفتشون) معاودة العمل وإنجاز الملفات التي بحوزتهم لا سيما تلك التي ترتدي طابع العجلة (ملفات نهاية الخدمة، براءات الذمة...) وفقا لبرنامج تضعه مديرية التفتيش والمراقبة لهذه الغاية، على أن تتخذ كافة تدابير الحماية اللازمة بالتعاون وإشراف المديرية الإدارية من أجل السلامة العامة".
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