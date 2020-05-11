الدفاع المدني اللبناني: 98 مهمة خلال 72 ساعة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات فية بيان انه عناصر الدفاع المدني، تمكنت خلال الساعات ال 72 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:



- إخماد حرائق (عدد31):

* أعشاب (عدد9) : (بسرين - حبرمون) - إهدن - بزحل - ملتقى النهرين - مروحين - العاصي - سقي رشميا - تول - الهرمل.

* منازل (عدد6) : عدوي - بسكنتا - ميروبا - فنيدق - سليم سلام - شقتان في رأس الدكوانة.

* سيارات(عدد11) : عاريا - قرنايل - دده(الكورة) - الجناح - برجا - طريق عام (أبلح - رياق) - كفرعقا - أنطلياس - النجارية - برج الشمالي - عرمون.

* مؤسسات(عدد1) : داخون مطعم في زبدين.

* كهرباء(عدد1) : غرفة كهرباء في وادي الزينة.

* نفايات (عدد1) : العقيبة.

* مختلف (عدد2) : خيمتان داخل مخبم للنازحين السوريين في عنجر - إطارات في قلحات.

- نقل وإسعاف (عدد34) :

حوادث (عدد20) : برج حمود(2) - شحيم - طريق الجديدة(3) - الغبيري - الأونيسكو - أرض جلول - مكسة - بيت الشعار - وادي شحرور - جعيتا - الأشرفية - الدورة - الشياح - مارون مسك - المشرف - كركاس - سد البوشرية.

حوادث سير (عدد12) : برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى - طريق الجديدة ونقل مصاب الى المستشفى - رياق ونقل جريح الى المستشفى - المنارة راس بيروت ونقل جريح الى المستشفى - شحيم ونقل جريحين الى المستشفى - المطيلب وإنقاذ جريح من داخل سيارته - الديشونية ونقل جريح الى المستشفى - قرنة شهوان ومعالجة مصاب في مكان الحادث - ذوق مكايل ونقل جريح الى المستشفى - صور ونقل جريح الى المستشفى - أوتوستراد الأسد ونقل جريحين الى المستشفى - (حدث بعلبك - عيون السيمان) وإنقاذ 3 مواطنين من داخل سيارتهم.

نقل جثث(عدد2) : من كفرتاي الى المستشفى - من النبعة الى المستشفى.

- إغاثة وإنقاذ (عدد7) : إنقاذ هرة علقت داخل داخون مطعم في الدكوانة - إنقاذ هرة علقت بين خزانات المياه في كورنيش المزرعة - إنقاذ شابين ضلا طريقهما على درب المسيلحة البترون وإسعاف رجل بواسطة ال MotoAmbulance ونقل إمرأة الى المستشفى - إنقاذ 3 مواطنين من الغرق مقابل شاطىء السعديات - فتح باب منزل وإنقاذ إمرأة مسنة من داخله في جبيل - فتح باب منزل في المنصورية

- إنقاذ شخص من داخل مصعد في برج أبو حيدر.

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- سلامة عامة (عدد1) : نفق الصياد.

- مهمات خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (عدد25):

نقل مرضى غسل الكلى (عدد19): كفرعبيدا - مستيتا(2) - النمورة - انطلياس(3) - عشقوت - سن الفيل - طريق الجديدة - الذوق - الطيبة(2) - بتغرين - الحدت - برجا - الشياح - الرويس - الغينة.

تعقيم (عدد6) : بيت الدين - بعقلين - عترين - عينبال - غريفة - مجدليا.

مجموع المهام المنفذة خلال ال 72 ساعة الأخيرة : 98 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

