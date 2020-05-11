القاضي منصور أصدر مذكرات توقيف غيابية في حق 4 أشخاص في ملف الفيول المغشوش

افادت قناة الـ"lbc" بأن قاضي التحقيق الاول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ أصدر 4 مذكرات توقيف غيابية في حق كل من : رئيس المنشآت النفطية ​سركيس حليس​، صاحب شركة ZR Energie المفوض بالتوقيع عنها تيدي رحمة، المدير التنفيذي للشركة إبراهيم الزوق و مدير المناقصات جورج الصانع.

وقبل ايام استمع القاضي منصور الى وزيري ​الطاقة​ السابقين ​محمد فنيش​ وندى البستاني، مدير عام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال الحايك​ والمهندس ​يحيى مولود​.