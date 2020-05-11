افادت قناة الـ"lbc" بأن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور أصدر 4 مذكرات توقيف غيابية في حق كل من : رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس، صاحب شركة ZR Energie المفوض بالتوقيع عنها تيدي رحمة، المدير التنفيذي للشركة إبراهيم الزوق و مدير المناقصات جورج الصانع.
وقبل ايام استمع القاضي منصور الى وزيري الطاقة السابقين محمد فنيش وندى البستاني، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك والمهندس يحيى مولود.
كانت هذه تفاصيل خبر القاضي منصور أصدر مذكرات توقيف غيابية في حق 4 أشخاص في ملف الفيول المغشوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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