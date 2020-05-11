الطاقة السعودية توجه أرامكو بخفض إنتاجها في حزيران بمليون برميل يوميا

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "​وزارة الطاقة​ ​السعودية​ وجهت ​أرامكو​ بخفض إنتاجها في حزيران المقبل بمليون برميل يوميا فوق التزامها باتفاق أوبك+". وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، عن خفض أسعار البنزين المحلية لشهر ايار الجاري. وحسب بيان الشركة المنشور على موقعها، فإن سعر البنزين 91 سييبلغ 0.67 ريال، والبنزين 95 عند 0.82 ريال للتر الواحد. وسيكون سعر وقود الديزل 0.47 ريال والكيروسين 0.64 ريال وغاز البترول المسال 0.75 ريال للتر الواحد. وأشارت الشركة إلى أن هذه الأسعار ستسري اعتبارا من الاثنين 11 الجاري.

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