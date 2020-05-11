الأسد يقيل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف

أقال ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ وزير التجارة الداخلية و​حماية المستهلك​ عاطف النداف وعين محافط حمص ​طلال البرازي​ بدلا منه في ​وزارة​ التجارة الداخلية وحماية المستهلك. واعلنت رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ان الاسد اصدر المرسوم رقم 122 للعام 2020 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور عاطف النداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك". واضافت ان الاسد اصدر المرسوم رقم 123 القاضي بتسمية السيد طلال البرازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص.

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