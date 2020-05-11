شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: قاتلنا من أجل ملف الإسكان لانعكاسه المباشر فى خدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فريد وكيل وزارة التخطيط، إن بالرغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بعد انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" عالميا، وما يرتبط بها من ملفات هامة مثل الصحة والتعليم إلا انه كان هناك إصرار في الحفاظ علي ملف الإسكان مراعاة للبعد الإجتماعي، مضيفا : الحقيقة قاتلنا من أجل هذا الملف، لاسيما أنه ينعكس في شكل خدمات مباشرة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع الموازنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعالم المالي الجديد 2020/2021، بحضور ممدوح رسلان رئيس الهيئة، وممثلي التخطيط والمالية.

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وقال فريد، إن الخطة راعت الحفاظ علي الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الجديد لاسيما وأنه كان يواجه فجوة تمويلية العام الماضي، ووصلنا إلي مرحلة متطورة، مشيرا إلي أنه فيما يتعلق بالهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بلغت الاستثمارات الموجهة إليها 19.1 مليار جنية العام المالي الجديد مقابل 10.5 مليار جنية العام الجاري، والتي تنعكس في مشروعات الصعيد، وتحقيق دفعه قوية في محطات المعالجة.

وأضاف فريد، أن التخطيط أعطت ملف المرافق ثقل خلال مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، ومنها ما خصص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.