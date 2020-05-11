شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى لإنشاء صندوق مخاطر للتمريض تقديرا لدورهم فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإنشاء صندوق مخاطر للتمريض، تقديرا للدور الذى يقومون به فى ظل الأزمة، وباعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، وتحديدا فيروس كورونا في هذه الأيام.

وقال النائب في اقتراح برغبة تقدم به لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة: طاقم التمريض يقوم بدور لا يخفى على أحد في تقديم الخدمات الصحية، وكانت أزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم ومنه مصر خير دليل على أهمية دورهم.

وأوضح جون طلعت أن مصر بها ما يقرب من ٢٥٠ ألف ممرض وممرضة يعملون في ظروف صعبة مما يجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس، فضلا عن استشهاد عدد منهم في هذه الأزمة.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة الخدمة الصحية التي يقوم بها التمريض لصالح المرضى تصل إلى ٧٠%، حيث تقع عليهم مسئوليات كبيرة في تنفيذ توجيهات الأطباء ومتابعة حالات المرضى.

وطالب طلعت، وزارة الصحة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق مخاطر للتمريض في ظل ما يتعرضون له من صعوبات بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الصندوق سيكون له تأثير إيجابي لطاقم التمريض في صرف إعانات في حالات الإصابة وكذلك تقديم الدعم اللازم للأسر في حالة الوفاة.