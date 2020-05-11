شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة البرلمان : قطاع البترول نجح فى إنجاز مشروعاته فى ظل التزام بإجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمرحلة التشغيل التجريبي النهائي لمشروع المجمع الجديد لإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة للشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى والذي تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات تصل قيمتها إلى 4.3 مليار دولار، يمثل خطوة صحيحة فى المتابعة خاصة وأنه يأتي من أهم المشروعات المصرية القومية الكبرى داخل قطاع البترول.

ولفت رئيس لجنة الطاقة ، إلى أن التشغيل الكامل لكافة وحداته الإنتاجية يصل بطاقته الإنتاجية إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

وقال " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم أن نجاحات وإنجازات قطاع البترول فى هذا التوقيت يؤكد أن هذا القطاع يطبق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى مختلف شركات ومؤسسات قطاع البترول باحترافية لحماية العاملين من فيروس كورونا وأعمال التطهير والتعقيم بانتظام لأماكن العمل.

Advertisements

وأشار الى أهمية تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول بأن المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى المقرر افتتاحها ودخولها الخدمة بالكامل والتي تأتي في إطار برنامج طموح للوزارة جاري تنفيذه لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الانتاجية من المنتجات البترولية تأمينا لاحتياجات السوق المحلي.

وشدد أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج وتنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة في الإسكندرية وأسيوط والسويس وأن كافة هذه المشروعات تمثل تجسيدا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستثمار في إقامة المشروعات الإنتاجية وفق أحدث التكنولوجيات والمواصفات العالمية، والتي تعزز من القيمة المضافة لموارد مصر وتسهم في تأمين ما يحتاجه السوق المحلي من المنتجات البترولية، ويعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

تجدر الاشارة إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول كان قد أكد أن المجمع الجديد هو أحد ثمار استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر والتي وفرت مناخا مواتيا لإقامة المشروع وإزالة العقبات والتحديات التي واجهته، مضيفا أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في هذا المشروع الحيوي نموذج متميز، وأن نجاحها حافز للجميع لإقامة مشروعات مماثلة.

وشهدت الجولة التفقدية بالمجمع استعراضا لم تم تنفيذه في مراحل التشغيل التجريبي للمجمع خلال الأشهر الماضية والذي شمل وحدات التكسير الهيدروجيني للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة إنتاج الهيدروجين ومرافق المجمع ووحدة لمعالجة مياه الصرف، ويعتمد المجمع في مدخلات انتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.