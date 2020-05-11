شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة صندوق تطوير العشوائيات والجهاز المركزي للتعمير أمام إسكان النواب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع برئاسة النائب عماد سعد حمودة فى مناقشة خطة وموازنة الدولة لعام 20-21 فى القطاعات الخاصة بالاسكان حيث تعقد اجتماعين الأول غدا الاثنين لمناقشة خطة وموازنة العام المالى 2020/2021 لكل من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى

كما تناقش خلال اجتماع يوم الثلاثاء خطة وموازنة صندوق تطوير العشوائيات والجهاز المركزى للتعمير ومركز بحوث البناء والاسكان ومن المقرر ان تتضمن الناقشات الاعتمادات المدرجة لكل جهة فى الموازنة وهل تتفق ما ما طالبت به تلك الجهات ورأى النواب.

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وتقوم اللجنة بعد الانتهاء من المنافشات باعداد تقرير متضمنا توصياتها فيما يتعلق بخطة وموازنة الدولة بشان قطاع الاسكان ومياة الشرب والصرف الصحة وترفع التقير الى لجنة الخطة والموازنة التى تعد تقريا شاملا عن الموازنة والخطة ليتم عرضه ومناقشته فى الجلسة العامة

يذكر ان العمل بالموازنة الجدية يبدا فى 1/7202 والزم الدستور البرلمان بعد فض دور الانعقاد قبل ان يقر الموازنة العامة للدولة