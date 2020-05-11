شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة صندوق تطوير العشوائيات والجهاز المركزي للتعمير أمام إسكان النواب غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع برئاسة النائب عماد سعد حمودة فى مناقشة خطة وموازنة الدولة لعام 20-21 فى القطاعات الخاصة بالاسكان حيث تعقد اجتماعين الأول غدا الاثنين لمناقشة خطة وموازنة العام المالى 2020/2021 لكل من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى
كما تناقش خلال اجتماع يوم الثلاثاء خطة وموازنة صندوق تطوير العشوائيات والجهاز المركزى للتعمير ومركز بحوث البناء والاسكان ومن المقرر ان تتضمن الناقشات الاعتمادات المدرجة لكل جهة فى الموازنة وهل تتفق ما ما طالبت به تلك الجهات ورأى النواب.
وتقوم اللجنة بعد الانتهاء من المنافشات باعداد تقرير متضمنا توصياتها فيما يتعلق بخطة وموازنة الدولة بشان قطاع الاسكان ومياة الشرب والصرف الصحة وترفع التقير الى لجنة الخطة والموازنة التى تعد تقريا شاملا عن الموازنة والخطة ليتم عرضه ومناقشته فى الجلسة العامة
يذكر ان العمل بالموازنة الجدية يبدا فى 1/7202 والزم الدستور البرلمان بعد فض دور الانعقاد قبل ان يقر الموازنة العامة للدولة
كانت هذه تفاصيل خبر موازنة صندوق تطوير العشوائيات والجهاز المركزي للتعمير أمام إسكان النواب غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.