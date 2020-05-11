شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يستنكر واقعة النائب الهامى عجينة ضد أطباء مستشفى شربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عماد محروس عضو مجلس النواب، عن أسفه واستنكاره الشديدين لما قام به النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب بشربين بمحافظة الدقهلية، أثناء زيارته لمستشفي شربين العام وكيفية تعامله بشكل غير لائق مع الفريق الطبي.

وأكد عماد محروس فى بيان له اليوم، أن هذا التوقيت الحاسم ليس وقت العنترية علي أطباء مصر، خاصة أن جموع الأطباء بجيش مصر الأبيض يواجهون الموت فى مواجهتهم الباسلة والبطولية يوميا مع فيروس كورونا في كل المستشفيات بصدور مفتوحة وبقلوب لا تعرف الخوف وضمير لايعرف التخاذل والهروب من المسئولية مهما تعاظمت وتفاقمت.

وتابع محروس: "وأضحي واضحا وجليا للجميع كم الإصابات والوفيات ومدي الخطورة التي يواجهها أعضاء الأطقم الطبية علي مستوي الجمهورية في ظروف صعبة وقاسية تعرضهم وأسرهم لخطر العدوي، ومع كل ذلك وما يعانوه من أخطار تشيب من هولها الولدان، فيظهر النائب إلهامي عجينة مستعرضا عضلاته علي حساب هؤلاء من أبطال الجيش الأبيض الذين يقدمون أرواحهم فداء لمرضاهم ، فيصر علي أن يضع نفسه في موقف أقل ما يوصف أنه جريمة في حق المجتمع".

وتقدم النائب عماد محروس بتحية قلبية لأطباء مصر عامة ومستشفي شربين خاصة، مؤكدا للدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، أن ما قام به النائب عجينة يتنافي وما تمر به البلاد من قمة الاحتياج لهؤلاء الأبطال، فليس الوقت متناسبا مع ماقام به النائب إلهامي عجيبة، قائلا: "وإنني أشجب وبكل شده هذه التصرفات غير المسئولة في هذا الوقت الحرج، وحمي الله مصر حكومة وشعبا من هذا الوباء الخطير، ومن هذه التصرفات الفردية والتي لاتنم إلا عن تفكير قد أخطأت خطواته".