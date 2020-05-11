شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية : المصريون بالخارج أفشلوا مخططات الإساءة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه يوجه التحية للمصريين الشرفاء من العالقين الذين عادوا إلى أرض الوطن، على تصريحاتهم المهمة وإشادتهم الكبيرة بدور الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع المصريين بالداخل والخارج، وعلى دوره المهم فى توجيه تكليفات واضحة وحاسمة للحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لإعادة أي مصري بالخارج يريد العودة إلى أرض الوطن بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "أباظة" فى بيان له اليوم، أن هؤلاء المصريين الشرفاء رفضوا وبشكل قاطع أى إساءة إلي علاقات مصر بأشقائها العرب وإثارة الفتنة، مؤكدا أن هذه المواقف المشرفة من المصريين أفشلت محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بشأن العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط بين مصر والدول العربية.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة موقف المصريين المشرف بمثابة صفعة قوية على وجه الإرهاب والإرهابيين وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث فيديوهاتها المفبركة وإشاعاتها وأكاذيبها وسمومها من داخل قطر وتركيا ضد مصر وقائدها وشعبها، مؤكدا أن الحكومة المصرية كانت على مستوى المسئولية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لإعادة المصريين العالقين بالخارج وأدارت هذا الملف باحترافية رفيعة المستوى.