شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من قنوات فضائية مجهولة تسوق للدجل والشعوذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار قنوات وهمية تسوق للدجل والشعوذة، وتروج عبر الإعلانات لمنتجات طبية غير مرخصة ولا مصرح بتداولها، ولا تحترم الذوق العام، ولا روحانيات الشهر الفضيل، وتسطو على الدراما والأفلام والأغاني دون حق، فضلا عن النصب على المشاهدين بمسابقات وهمية ساذجة.

وأكد أن عدد هذه القنوات فى تزايد مستمر بسبب إقبال بعض المعلنين عليها لتدنى أسعار إعلاناتها حيث تصل سعر الدقيقة الإعلانية فيها لعشر سعر الدقيقة فى القنوات الأخرى المعروفة التي تبث على القمر المصري نايل سات.

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وتسائل النائب عن دور الرقابة على المصنفات الفنية، موضحا أن هذه القنوات رغم أنها تبث من خارج مصر لكن لها أرقام هواتف ومكاتب من داخل مصر وهي تحتاج لرقابة أكثر من المصنفات الفنية ويكون هناك ضبط لهذه المنظومة.

وأشار النائب إلى أن هناك أطرافا غير مصرية تتدخل في هذه القنوات، وأن هذا النوع من القنوات يقدم محتوى لا يحترم عقلية المشاهد من خلال تكرار الإعلانات غير الهادفة لتحقيق الربح المادي.

وأوضح أن بعض هذه القنوات تصدر بالرغم من صدور قوانين إعلامية عديدة تمنع بثها،كما أنه من أسباب فشل منع السيطرة على القنوات عدم وجود رقابة على خوادم البث.