نص مشروع القانون المقدم من الحكومة لوقف العمل بضريبة الأطيان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ومن المنتظر أن تناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا وينص مشروع القانون على: المادة الاولى تمد مدة ايقاف العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان لمدة سنتين اخرتين تبدا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 143لسنة 2017 المشار اليه ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة Advertisements المادة الثانية يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون المادة الثالثة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار ا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 143لسنة 2017

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