شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يطالب بغلق الشواطىء وحظر السفر خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إنه على الحكومة اتخاذ قرارت حاسمه قبل حلول عيد الفطر، باتخاذ نفس الإجراءات التى اتخذتها بعيد شم النسيم وغلق كافة الشواطئ و الطرق المؤدية إليها ومنع التنقل بين المحافظات، مطالبا بضرورة توعيه المواطنين بخطورة هذه التجمعات على انتشار فيرس كورونا.

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ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن الحكومة تعمل حتى الآن وفق إجراءات صحيحة وجادة للحد من انتشار كورونا، ولكن الأهم هو مدى استجابة المواطن لهذه التحذيرات، مشيرا إلى أنه لازال هناك فئات لا تدرك خطورة الموقف .

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مطالبة نفابة الأطباء بالحظر الشامل لابد من أن يكون وفق دراسة لأن هناك معايير آخرى تحكم الأمر لابد وأن تكون محل نظر وهو ما تفعل الحكومة عليه بإحداث توازن بين الاقتصاد والصحة حتى لا يكون هناك تأثر مالى كبير وعدم تأثر الحياة المعيشية للبعض .

واعتبر أن التعايش مع كورونا أمر لابد من اتخاذه ولكن مع اتخاذ كافة المحاذير والتدابير اللازمة من قبل كل فرد .